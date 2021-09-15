«Интер» и «Реал» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 15 августа, состоится игра группового этапа Лиги чемпионов между миланским «Интером» и мадридским «Реалом». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро». Начало матча — в 22:00 мск. Главный арбитр встречи — немец Даниэль Зиберт.

Команды опубликовали составы на предстоящий матч:

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Джеко.

«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо, Милитао, Карвахаль, Вальверде, Каземиро, Модрич, Винисиус, Васкес, Бензема.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого турнир выигрывали «Бавария» и «Ливерпуль».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.