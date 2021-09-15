«Интер» и «Реал» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Поделиться
Сегодня, 15 августа, состоится игра группового этапа Лиги чемпионов между миланским «Интером» и мадридским «Реалом». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро». Начало матча — в 22:00 мск. Главный арбитр встречи — немец Даниэль Зиберт.
Команды опубликовали составы на предстоящий матч:
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Джеко.
«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо, Милитао, Карвахаль, Вальверде, Каземиро, Модрич, Винисиус, Васкес, Бензема.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого турнир выигрывали «Бавария» и «Ливерпуль».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Комментарии
- 15 сентября 2021
-
22:15
-
22:12
-
22:04
-
21:54
-
21:48
-
21:45
-
21:36
-
21:31
-
21:20
-
21:17
-
21:12
-
21:09
-
21:03
-
20:58
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:45
-
20:43
-
20:36
-
20:35
-
20:32
-
20:31
-
20:27
-
20:21
-
20:21
-
20:18
-
20:12
-
20:11
-
20:08
-
20:04
-
20:04
-
19:56
-
19:55
-
19:55
Партнерский контент