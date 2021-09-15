«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершился матч 1-го тура группы B Лиги чемпионов. «Ливерпуль» принимал «Милан». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. События в матче развивались стремительно, «Ливерпуль» выходил вперёд, а затем оказывался в роли догоняющего.
Уже на 9-й минуте Трент Александер-Арнольд вывел хозяев вперёд. Защитник промчал в штрафную и пробил, а мяч, срикошетив от защитника «Милана», влетел в ворота. В результате автогол был записан на Фикайо Томори.
Вскоре после этого в ворота «Милана» ещё и был назначен пенальти, но Мохамед Салах не смог реализовать его.
«Милан» отыгрался на 42-й минуте, Анте Ребич классным ударом отправил мяч в цель. А уже через минуту в результате многоходовки Браим Диас с близкого расстояния добил мяч в ворота. Но уже в начале второго тайма форвард «Ливерпуля» Салах сравнял счёт, отличившись после классной передачи Дивока Ориги.
Ещё один мяч «Ливерпуль» забил на 70-й минуте. Гости позволили Джордану Хендерсону пробить от линии штрафной, а тот был точен. Больше счёт в этой встрече уже не менялся.
В следующем туре «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Порту», а «Милан» будет принимать «Атлетико».
- 15 сентября 2021
-
23:55
-
23:53
-
23:52
-
23:52
-
23:51
-
23:50
-
23:35
-
23:32
-
23:26
-
23:09
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:35
-
22:15
-
22:12
-
22:04
-
21:54
-
21:48
-
21:45
-
21:36
-
21:31
-
21:20
-
21:17
-
21:12
-
21:09
-
21:03
-
20:58
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:45
-
20:43
-
20:36
-
20:35