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«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов
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В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершился матч 1-го тура группы B Лиги чемпионов. «Ливерпуль» принимал «Милан». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. События в матче развивались стремительно, «Ливерпуль» выходил вперёд, а затем оказывался в роли догоняющего.

Уже на 9-й минуте Трент Александер-Арнольд вывел хозяев вперёд. Защитник промчал в штрафную и пробил, а мяч, срикошетив от защитника «Милана», влетел в ворота. В результате автогол был записан на Фикайо Томори.

Вскоре после этого в ворота «Милана» ещё и был назначен пенальти, но Мохамед Салах не смог реализовать его.

«Милан» отыгрался на 42-й минуте, Анте Ребич классным ударом отправил мяч в цель. А уже через минуту в результате многоходовки Браим Диас с близкого расстояния добил мяч в ворота. Но уже в начале второго тайма форвард «Ливерпуля» Салах сравнял счёт, отличившись после классной передачи Дивока Ориги.

Ещё один мяч «Ливерпуль» забил на 70-й минуте. Гости позволили Джордану Хендерсону пробить от линии штрафной, а тот был точен. Больше счёт в этой встрече уже не менялся.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Порту», а «Милан» будет принимать «Атлетико».

Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур
15 сентября 2021, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 2
Милан
Милан, Италия
1:0 Томори – 9' (автогол)   1:1 Ребич – 42'   1:2 Диас – 44'   2:2 Салах – 48'   3:2 Дж. Хендерсон – 69'
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