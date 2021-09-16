Джек Грилиш повторил достижение Уэйна Руни в ЛЧ, установленное в сентябре 2004 года
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26-летний крайний английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш отметился значимым статистическим достижением в домашнем матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпциг» (6:3).
Как отмечает Opta Joe в «Твиттере», Джек Грилиш — первый англичанин, который отметился забитым мячом и результативной передачей в своём дебютном матче в Лиге чемпионов после легендарного экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни с «Фенербахче» (6:2) в сентябре 2004 года.
Напомним, Грилиш стал игроком «Манчестер Сити» летом этого года, перейдя из «Астон Виллы» за внушительные € 117,5 млн. В составе «горожан» он уже успел провести шесть матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
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