Джек Грилиш: начало моей карьеры в «Манчестер Сити» получилось идеальным

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш оценил своё выступление на старте карьеры в новом клубе. Ранее хавбек защищал цвета «Астон Виллы».
«У меня уже были матчи в «Ман Сити», когда я считал, что могу больше изменить ход встречи. Так поступает, например, Кевин Де Брёйне. Он меняет ход игры, выходя на поле. Я мог лучше сыграть в матче с «Лестером» за Суперкубок и в первом туре с «Тоттенхэмом». Но в целом начало моей карьеры в «Сити» получилось идеальным.
Если посмотреть на игроков моей позиции, то видно, что они выходят на пик уже в зрелом возрасте. Возьмите того же Де Брёйне, ему 30. Он подписал новый контракт с клубом и сейчас у него пик карьеры. Мне 25, так что я ещё многому могу научиться и прибавить», — сказал Грилиш в эфире ITV Sport.
В стартовавшем розыгрыше английской Премьер-лиги Джек провёл три матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Видео гола Грилиша в матче с «Норвич Сити»
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