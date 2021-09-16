Аллер – о покере в ворота «Спортинга»: не могу поверить, это как сон

Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер поделился эмоциями после матча Лиги чемпионов с португальским «Спортингом» (5:1). Футболист забил четыре мяча в своей дебютной игре в турнире.

«Я всё ещё не могу поверить в это, это как сон. Я не мог ожидать большего. Я просто счастлив и постараюсь насладиться этим сегодня. Я пытался быть не слишком эмоциональным, но играть в таких матчах — мечта. Я был сосредоточен на сопернике и на своей работе. Сегодня я благодарю своих партнеров за всё это, команда сыграла великолепно. Это было очень сильное выступление. Мои партнёры были просто невероятны, не только с точки зрения «физики», но и тактики. Мы сыграли сильно и не давали сопернику свободно вздохнуть, и это играя на выезде». — цитирует ивуарийского футболиста официальный сайт УЕФА.

Аллер сделал покер в своем дебютном матче в Лиге чемпионов, тем самым повторив достижение Марко ван Бастена, который забил четыре гола за «Милан» в матче с «Гётеборгом» в 1992 году.