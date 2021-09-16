«Галатасарай» — «Лацио»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 1-го тура Лиги Европы группы E. «Галатасарай» сыграет с «Лацио». Матч будет проходить в Стамбуле (Турция) на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен». Начало матча — в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» — «Лацио».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Матеем Югом из Словении. Помогать ему будут ассистенты Матей Жунич и Мануэл Видали, также представляющие Словению. Резервный рефери — Давид Смайц.

В группе помимо «Галатасарая» и «Лацио» также выступают «Марсель» и «Локомотив». Российский и французский клуб также проведут свой матч, сегодня, 16 сентября.