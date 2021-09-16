«Лестер» — «Наполи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 16 сентября, состоится матч 1-го тура Лиги Европы группы С. Английский «Лестер Сити» сыграет с итальянским «Наполи». Матч будет проходить в Лестере (Англия) на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс». Начало матча — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Наполи».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Тьягу Мартиншем из Португалии. Помогать ему будут ассистенты Луиш Кампуш и Бруну Жезуш. Резервный арбитр — Витор Феррейра, также представляющий Португалию.
В группе C помимо «Лестера» и «Наполи» также выступают московский «Спартак» (Россия) и «Легия» (Польша).
Команды провели свой матч накануне, 15 сентября. Встреча, проходившая в Москве, закончилась победой гостей со счётом 1:0.
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