Видео спасительного гола «Локомотива» в матче с «Марселем»

В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 1-го тура Лиги Европы группы E, в котором «Локомотив» принимал «Марсель».

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На 59-й минуте гости вышли вперёд, реализовав пенальти. Отыграться «Локомотиву» удалось уже в концовке. На 89-й минуте равновесие в счёте восстановил Фаустино Анджорин, вышедший в этой встрече на замену. В параллельном матче «Галатасарай» обыграл «Лацио» благодаря курьёзному автоголу вратаря.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Марсель».



Помимо «Локомотива» и «Марселя», в группу E попали «Галатасарай» (Турция) и «Лацио» (Италия).