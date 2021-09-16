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Видео спасительного гола «Локомотива» в матче с «Марселем»

Видео спасительного гола «Локомотива» в матче с «Марселем»
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В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 1-го тура Лиги Европы группы E, в котором «Локомотив» принимал «Марсель».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

На 59-й минуте гости вышли вперёд, реализовав пенальти. Отыграться «Локомотиву» удалось уже в концовке. На 89-й минуте равновесие в счёте восстановил Фаустино Анджорин, вышедший в этой встрече на замену. В параллельном матче «Галатасарай» обыграл «Лацио» благодаря курьёзному автоголу вратаря.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Марсель».

Помимо «Локомотива» и «Марселя», в группу E попали «Галатасарай» (Турция) и «Лацио» (Италия).

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