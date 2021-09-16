«Галатасарай» обыграл «Лацио» благодаря автоголу вратаря

Сегодня, 16 августа, состоялась игра группового этапа Лиги Европы между турецким «Галатасараем» и итальянским «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле. Матч начался в 19:45 мск. Главным арбитром встречи был словенец Матей Юг. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

На 67-й минуте вратарь итальянской команды Томас Стракоша забил мяч в свои ворота. Моруцан навесил с фланга в штрафную, Лаццари хотел выбить на угловой, но сорвал удар, направив мяч «свечой» в угол собственных ворот. Стракоша как-то закопался, медленно пошёл к своим воротам и хотел поймать мяч в прыжке, но не преуспел в этом — выронил он мяч, тот попал в правую штангу и влетел в сетку!

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал «Вильярреал».

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию.