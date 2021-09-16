Смородская: не понравилась игра «Локо». Тикнизян повёл себя совершенно безответственно!

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала результат матча «Локомотив» — «Марсель». Противостояние закончилось со счётом 1:1.
«Мне не понравилась игра «Локомотива»: мало атаковали, играли от обороны, вообще выглядели испуганно. Не впечатлили новички. Тем не менее, я очень рада за команду. В такой тяжёлой ситуации, в меньшинстве, они смогли забить очень важный гол. Анджорин — молодец, замечательно забил. У него был один шанс, и он его использовал. Хорошо, что удалось набрать очко.
Совершенно безответственное повёл себя Тикнизян! Что это такое? Человек висит на карточке и абсолютно бессмысленно фолит в штрафной. Сразу было ясно, чем это закончится. Красная карточка и пенальти полностью оправданы. Не понимаю, как можно принимать такие безответственные решения», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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