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«Наполи» ушёл от поражения в матче с «Лестером», отыгравшись с 0:2

«Наполи» ушёл от поражения в матче с «Лестером», отыгравшись с 0:2
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В Лестере завершился матч 1-го тура группы C Лиги Европы, в котором «Лестер Сити» принимал «Наполи». Игра команд закончилась со счётом 2:2.

Хозяева уверенно начали эту встречу. Уже на 9-й минуте Айосе Перес открыл счёт, а на 64-й минуте Харви Барнс удвоил преимущество английского клуба. Но концовка прошла с преимуществом неаполитанцев. На 69-й минуте Виктор Осимхен отыграл один мяч, а за три минуты до конца основного времени оформил дубль.

Во 2-м туре Лиги Европы «Наполи» будет принимать московский «Спартак», а «Лестер» сыграет в гостях с «Легией». Напомним, что «Спартак» в матче 1-го тура уступил «Легии» со счётом 0:1.

Две лучшие команды выйдут в плей-офф Лиги Европы, а клуб, занявший третье место, продолжит выступление в плей-офф Лиги конференций.

Лига Европы. Группа C. 1-й тур
16 сентября 2021, четверг. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер, Англия
Окончен
2 : 2
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Перес – 9'   2:0 Барнс – 64'   2:1 Осимхен – 69'   2:2 Осимхен – 87'
Удаления: Ндиди – 90+3' / нет
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