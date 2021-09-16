«Наполи» ушёл от поражения в матче с «Лестером», отыгравшись с 0:2

В Лестере завершился матч 1-го тура группы C Лиги Европы, в котором «Лестер Сити» принимал «Наполи». Игра команд закончилась со счётом 2:2.
Хозяева уверенно начали эту встречу. Уже на 9-й минуте Айосе Перес открыл счёт, а на 64-й минуте Харви Барнс удвоил преимущество английского клуба. Но концовка прошла с преимуществом неаполитанцев. На 69-й минуте Виктор Осимхен отыграл один мяч, а за три минуты до конца основного времени оформил дубль.
Во 2-м туре Лиги Европы «Наполи» будет принимать московский «Спартак», а «Лестер» сыграет в гостях с «Легией». Напомним, что «Спартак» в матче 1-го тура уступил «Легии» со счётом 0:1.
Две лучшие команды выйдут в плей-офф Лиги Европы, а клуб, занявший третье место, продолжит выступление в плей-офф Лиги конференций.
- 17 сентября 2021
-
00:17
-
00:08
- 16 сентября 2021
-
23:56
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:53
-
23:30
-
23:28
-
23:08
-
23:07
-
23:02
-
22:56
-
22:55
-
22:34
-
22:32
-
22:26
-
22:25
-
22:24
-
22:13
-
22:10
-
22:07
-
21:56
-
21:46
-
21:40
-
21:39
-
21:39
-
21:37
-
21:36
-
21:21
-
21:21
-
21:04
-
20:20
-
20:20
-
19:53