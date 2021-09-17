«Похоже на чудо». Бубнов – о ничьей «Локомотива» с «Марселем» в Лиге Европы

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов подвёл итоги встречи 1-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2021/2022 между «Локомотивом» и «Марселем» (1:1).
«Первое очко для наших клубов в еврокубках. Удача повернулась лицом к «Локомотиву». В меньшинстве, в самой концовке сравнять счет при тотальном преимуществе «Марселя» по владению мячом — это похоже на чудо.
Помогли замены Николича. Ему нужно было освежать игру, что он и делал. Выпускал нападающих, надеялся на свою тактику, которая была с расчетом на контратаки. В итоге после перехвата Сильянова, который тоже вышел на замену, отличился Анджорин — как раз в контратаке.
Отмечу игру «Локо» в обороне. Отличный матч провел Магкеев, а в концовке и вовсе спас свою команду, выбив мяч из пустых ворот. Хорош был и Гильерме, который практически не ошибался. Проявили характер, молодцы. Эта ничья равносильна победе.
Какие у «Локо» перспективы? С «Галатасараем» можно играть, с «Лацио» тоже. Главное, набирать очки на своем поле. Далеко идущих выводов делать не будем, но группа в целом ровная», — приводит слова Бубнова Sportbox.
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