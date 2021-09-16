Бубнов: «Спартак» реальнее финиширует последним, чем выйдет из группы в Лиге Европы

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура Лиги Европы с «Легией» (0:1).
«Спартак» много владел мячом, имел игровое преимущество, старался прессинговать, но не смог взвинтить темп. С предложенными скоростями «Легия» справлялась, к тому помощь ей сослужило огромное количество брака в исполнении хозяев. У «Спартака» было много подходов, подопечные Витории часто били по воротам, но реальных голевых моментов почти не создали. То последний пас не проходил, то мазали с хороших позиций, то защитники успевали накрывать удары. Самый реальный шанс отличиться возник после розыгрыша стандарта, когда Джикия навесил на Жиго, и тот пробил в перекладину. Ещё в одном эпизоде начудил вратарь, но и здесь не смогли наказать.
У поляков вовсе было считанное число контратак. Они приехали играть от обороны, не суетились. Да и с чего бы, ведь на них не оказывали большого давления. Тем не менее «Легия» создала два момента. В первом эпизоде Эмрели пробил в штангу после навеса Кастрати, а во втором Рассказов упустил на фланге Мучи, который пробежал с центра поля, выдал передачу на Кастрати, и косовар не промахнулся.
Откровенно говоря, было удивительно видеть такой футбол в исполнении «Спартака», который, казалось, должен был находиться в хорошем настроении после победы над «Химками». На деле игра чемпионата России, как выяснилось, — не показатель, хотя не сказал бы, что «Легия» произвела лучшее впечатление, чем подмосковный клуб. Но у «Спартака» не чувствовалось особого настроя, да и функционально команда Витории, видимо, готова не лучшим образом.
Не работали фланги — заменили Айртона и Мозеса, но не помогло. Совершенно не ладилась игра у Промеса, Ларссон и Понсе также провели посредственный матч, как в общем-то все легионеры. Потеряли Зобнина, проиграли дома самому реальному конкуренту по группе. «Спартак» провёл очень плохой матч и уже со старта имеет мало шансов на выход из группы. Реальнее теперь видится перспектива последнего места», — цитирует Бубнова Sportbox.
- 16 сентября 2021
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