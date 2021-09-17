Puma принесла извинения болельщикам «Боруссии», которые были недовольны новой формой

Компания Puma, разработавшая новую форму дортмундской «Боруссии», принесла извинения фанатам немецкого клуба. Они остались недовольны тем, что на новых футболках был практически незаметен логотип команды. Он получился фактически прозрачным.

«Мы приносим извинения фанатам. Сожалеем, что они остались недовольны. Мы приняли их мнение, учли полученную обратную связь. Мы учтём пожелания в будущем», — приводит слова исполнительного директора Puma Бьорна Гульдена Kicker.

Запись можно посмотреть в «твиттере» BVB Buzz.

«Боруссия» в Лиге чемпионов стартовала с победы в матче с «Бешикташем» (2:1). В чемпионате Германии дортмундцы набрали девять очков в четырёх турах. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Отметим, что новая форма Puma уже становилась объектом дискуссий. Болельщики обратили внимание, что производитель сделал идентичную форму для «Крыльев Советов» и голкиперов «Краснодара».