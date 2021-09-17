«Ньюкасл» — «Лидс»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 17 сентября, состоится стартовый матч 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» сыграет с «Лидсом». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Лидс».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином из Хесволла. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервным арбитром будет Майкл Солсбери.
«Ньюкасл» в четырёх турах набрал лишь одно очко. Команда занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» в четырёх турах набрал два очка. Команда находится на 17-м месте.
В прошлом туре «Ньюкасл» уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:4, а «Лидс» потерпел поражение в матче с «Ливерпулем» (0:3).
- 17 сентября 2021
-
20:00
-
19:52
-
19:49
-
19:25
-
19:11
-
19:00
-
18:38
-
18:36
-
18:14
-
18:12
-
17:53
-
17:39
-
17:34
-
17:22
-
17:19
-
16:58
-
16:43
-
16:40
-
16:26
-
16:24
-
16:10
-
16:01
-
15:53
-
15:28
-
15:26
-
15:19
-
14:57
-
14:45
-
14:37
-
14:32
-
14:28
-
14:10
-
13:53
-
13:50
-
13:49