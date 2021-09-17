«Ньюкасл» — «Лидс»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 17 сентября, состоится стартовый матч 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» сыграет с «Лидсом». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Лидс».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином из Хесволла. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервным арбитром будет Майкл Солсбери.

«Ньюкасл» в четырёх турах набрал лишь одно очко. Команда занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» в четырёх турах набрал два очка. Команда находится на 17-м месте.

В прошлом туре «Ньюкасл» уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:4, а «Лидс» потерпел поражение в матче с «Ливерпулем» (0:3).