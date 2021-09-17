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Игрок «Брайтона» назвал себя лучшим полузащитником АПЛ

Игрок «Брайтона» назвал себя лучшим полузащитником АПЛ
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Футболист «Брайтон энд Хоув Альбион» Ив Биссума назвал себя лучшим полузащитником английской Премьер-лиги. Он сделал смелое заявление перед матчем 5-го тура АПЛ с «Лестер Сити». Встреча состоится 19 сентября.

Во время интервью BBC экс-игрок «Брайтона» Гленн Мюррей, работающий экспертом на телеканале, спросил Биссуму, кого он считает лучшим полузащитником АПЛ. При этом Мюррей пошутил, что Ив не может назвать себя.

«Не хочу показаться хвастливым, но я так считаю. Как по мне, то лучшим являюсь я сам. Я работаю, чтобы быть лучшим. Поэтому не могу назвать кого-то другого, если мы говорим о полузащитниках.

Да, в АПЛ даже слишком много хороших полузащитников, но я являюсь лучшим для себя самого, это даёт мне уверенность и энергию. Хочу сосредоточиться на футболе, играть каждую неделю, помогать своей команде», — сказал Биссума.

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