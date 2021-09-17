Мбаппе из-за травмы вряд ли сыграет с «Лионом»
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе с большой долей вероятности пропустит матч 6-го тура Лиги 1 с «Лионом», который состоится 19 сентября. Нападающий получил травму в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:1). Он до сих пор испытывает болевые ощущения, не позволяющие начать тренировки.
Как сообщает Le Parisien, Мбаппе ещё не начал тренироваться. Издание заключает, что лишь чудо поможет Килиану восстановиться к матчу с «Лионом».
«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1. Парижский клуб одержал пять побед подряд, в таблице столичные футболисты опережают на четыре очка «Анже», занимающий второе место. «Лион» после неудачного старта одержал две победы подряд. Команда, набрав восемь очков, находится на 7-м месте в турнирной таблице.
Новость по темеМбаппе получил травму в матче с «Брюгге»
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