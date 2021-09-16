Мбаппе получил травму в матче с «Брюгге»

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не смог доиграть до конца встречу Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге». Как сообщил после игры главный тренер парижского клуба Маурисио Почеттино, футболист травмировал лодыжку.
«Мбаппе подвернул лодыжку, у него уже были проблемы с обеими лодыжками. Посмотрим на его состояние в четверг, когда сможем получить более подробную информацию», – цитирует Почеттино L'Equipe.
Мбаппе вышел на поле в стартовом составе «ПСЖ». На 51-й минуте вместо него вышел аргентинец Мауро Икарди.
Матч «Брюгге» – «ПСЖ» состоялся в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Уже на 15-й минуте Андер Эррера открыл счёт с передачи Килиана Мбаппе. Но развить успех французский клуб не сумел. Более того, на 27-й минуте Ханс Ванакен сравнял счёт, ему ассистировал Эдуард Соболь. Встреча завершилась со счётом 1:1.
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