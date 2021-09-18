Пеле рассказал о своём состоянии после перевода в отделение интенсивной терапии

Трёхкратный чемпион мира, легендарный бразильский нападающий Пеле рассказал о своём состоянии после того, как его вновь перевели в отделение интенсивной терапии.
«Друзья мои, я всё ещё очень хорошо поправляюсь. Сегодня меня навещали члены семьи, и я продолжаю улыбаться каждый день. Спасибо за всю любовь, которую я получаю от вас», — написал Пеле в своём «Инстаграме».
Ранее Пеле сообщил, что перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Вскоре после операции экс-футболиста перевели в обычную палату, а сам он заявил, что чувствует себя хорошо. Однако, 17 сентября бразильца вновь поместили в отделение интенсивной терапии.
В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.
- 18 сентября 2021
-
03:15
-
02:57
-
01:41
-
01:22
-
00:43
-
00:36
-
00:28
-
00:16
-
00:02
- 17 сентября 2021
-
23:55
-
23:52
-
23:44
-
23:26
-
23:14
-
22:52
-
22:45
-
22:37
-
22:22
-
22:10
-
21:54
-
21:50
-
21:37
-
21:27
-
21:22
-
20:43
-
20:39
-
20:14
-
20:13
-
20:00
-
19:52
-
19:49
-
19:25
-
19:11
-
19:00
-
18:38