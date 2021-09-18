Куадрадо продлит контракт с «Ювентусом» до 2023 года
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Колумбийский полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо продлит контракт с клубом. Об этом сообщает Goal.
По информации источника, руководство туринского клуба готово продлить соглашение с 33-летним футболистом до лета 2023 года.
В минувшем сезоне Куадрадо провёл 40 матчей за «Ювентус», забил два гола и сделал 10 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до лета 2022 года.
Кроме «Ювентуса», в своей карьере Куадрадо выступал за «Челси», «Фиорентину», «Лечче», «Удинезе» и колумбийский «Индепендьенте». В составе национальной сборной Колумбии играет с 2010 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 16 млн. В минувшем чемпионате Италии туринский «Ювентус» с 78 очками занял четвёртое место.
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