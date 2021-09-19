«Лилль — дерьмо». Масштабный перформанс фанатов «Ланса» перед матчем 6-го тура Лиги 1

Болельщики «Ланса» устроили масштабный оскорбительный перформанс перед матчем 6-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем».

На центральной трибуне стадиона «Феликс Болар» болельщики образовали надпись со словами: «Лилль — дерьмо».

Напомним, матч 6-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «Лилль» был приостановлен в начале второго тайма. Фанаты «Ланса» выбежали на поле и попытались устроить драку с болельщиками «Лилля». Стюардам и полиции удалось навести порядок на стадионе. После этого встреча была возобновлена и завершилась победой «Ланса» со счётом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте забил полузащитник хозяев Пшемыслав Франковски.