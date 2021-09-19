«Лилль — дерьмо». Масштабный перформанс фанатов «Ланса» перед матчем 6-го тура Лиги 1
Поделиться
Болельщики «Ланса» устроили масштабный оскорбительный перформанс перед матчем 6-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем».
На центральной трибуне стадиона «Феликс Болар» болельщики образовали надпись со словами: «Лилль — дерьмо».
Напомним, матч 6-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «Лилль» был приостановлен в начале второго тайма. Фанаты «Ланса» выбежали на поле и попытались устроить драку с болельщиками «Лилля». Стюардам и полиции удалось навести порядок на стадионе. После этого встреча была возобновлена и завершилась победой «Ланса» со счётом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте забил полузащитник хозяев Пшемыслав Франковски.
Комментарии
- 19 сентября 2021
-
11:18
-
11:02
-
11:00
-
10:56
-
10:33
-
10:29
-
10:19
-
10:02
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
08:45
-
08:24
-
06:50
-
06:17
-
05:54
-
03:58
-
03:31
-
03:16
-
02:22
-
01:56
-
01:30
-
01:17
-
01:00
-
00:50
-
00:42
-
00:32
-
00:11
- 18 сентября 2021
-
23:54
-
23:41
-
23:41
-
23:28
-
23:25
-
23:08
Партнерский контент