Матч «Ланса» и «Лилля» прерывался из-за выбежавших на поле фанатов

Матч 6-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «Лилль» был приостановлен в начале второго тайма. Фанаты «Ланса» выбежали на поле и попытались устроить драку с болельщиками «Лиона». Стюардам и полиции удалось навести порядок на стадионе. После этого встреча была возобновлена.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Goal.
Отметим, это не первый подобный случай во Франции в нынешнем сезоне. Матч 3-го тура Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» не был доигран из-за беспорядков, которые устроили фанаты. В концовке матча при счёте 1:0 в пользу «Ниццы» фанаты хозяев начали бросать бутылки. Одна из них попала в полузащитника гостей Димитри Пайета. Француз бросил её назад, после чего начались беспорядки. Фанаты выбежали на поле, устроив драку с игроками соперника.
Арбитр остановил встречу и отправил игроков в подтрибунку. В дальнейшем судья намеревался возобновить игру, но футболисты «Марселя» отказались выходить на поле. Встреча будет переиграна, с «Ниццы» сняли два очка.
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