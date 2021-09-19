Сульшер ответил на претензии Фердинанда по поведению Роналду в матче с «Янг Бойз»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова бывшего защитника манкунианцев Рио Фердинанда. Англичанин был недоволен поведением нападающего команды Криштиану Роналду после замены.
Напомним, португалец стоял рядом с Сульшером во время матча группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2) и выкрикивал игровые подсказки партнёрам. Фердинанд заявил, что на месте тренера он попросил бы Роналду сесть на скамейку.
«Рио иногда дает комментарии о вещах, про которые не так много знает. Мартинс Перейра грубо сыграл против Неманьи Матича и должен был получить желтую. И Бруну, и Криштиану были очень вовлечены в игру и вскочили, оказавшись рядом со мной. Они пробыли там недолго и что-то кричали судье. Но судья продолжил существовавшую тенденцию – против нас было принято несколько плохих решений. Потом Криштиану и Бруну сели.
Мы знаем, что в технической зоне может находиться только один человек. Это или я, или Майкл Кэррик, или Майк Фелан, или Киран Маккенна.
Они встали под влиянием момента. Игрока «Янг Бойз» должны были удалить. У меня нет проблем с тем, что они проявили эмоции, а потом сели обратно. Роналду не давал указания игрокам», – цитирует Сульшера Goal.
- 19 сентября 2021
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