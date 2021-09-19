Дмитрий Тарасов: деньги не всегда и даже редко когда позволяют добиться успеха в спорте

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов высказался по поводу влияния денег на развитие молодых футболистов.

«Деньги не всегда и даже редко когда позволяют добиться успеха в спорте. Когда родители платят огромные суммы и заставляют своего ребенка заниматься спортом — это в 99% случаев провальная история. Для успеха нужны талант, спортивный характер, дисциплина. Чаще всего профессиональные спортсмены вырастают из самых простых бесплатных секций и школ.

Я помню, как в моё время приходили прямо в школу и отбирали ребят. Я давно говорил, что такие идеи нужно финансировать и поддерживать на государственном уровне и наконец-то сейчас обратили на это внимание и начали снова развивать такую форму воспитания на всех уровнях.

Я за то, чтобы дети всегда были заняты и развивались, но при условии, чтобы ребенку нравилось. Тогда и результат, и кайф будет», — написал Тарасов в своём «инстаграме».