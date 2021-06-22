Дмитрий Тарасов: каждое утро я пью воду, коньяк не употребляю
Поделиться
Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов ответил на вопрос подписчика в социальных сетях по поводу того, употребляет ли он коньяк или предпочитает воду.
«Каждое утро я пью воду и никакие другие слова не употребляю. Поэтому и тебе пора начать заниматься спортом и пить воду по утрам, как это делаю я», — ответил Тарасов подписчику в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, ранее спортивный журналист Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» уличил певицу Ольгу Бузову, бывшую жену Дмитрия Тарасова, в употреблении коньяка по утрам. В ходе словесной перепалки Губерниев довёл девушку до слёз, в том числе сказанным вскользь обвинением в алкоголизме. После эфира журналист принёс Ольге Бузовой извинения.
Новость по темеГуберниев довёл Бузову до слёз в прямом эфире
Комментарии
Рекомендуем вам
- 22 июня 2021
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:40
-
16:30
-
16:29
-
16:27
-
16:19
-
16:08
-
15:55
-
15:43
-
15:28
-
15:24
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
15:00
-
14:56
-
14:55
-
14:51
-
14:50
-
14:37
-
14:32
-
14:31
-
14:30
-
14:14
-
14:00
-
13:58
-
13:56
-
13:51
-
13:42
-
13:40
-
13:35
-
13:28
-
13:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам