Дмитрий Тарасов: каждое утро я пью воду, коньяк не употребляю

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов ответил на вопрос подписчика в социальных сетях по поводу того, употребляет ли он коньяк или предпочитает воду.

«Каждое утро я пью воду и никакие другие слова не употребляю. Поэтому и тебе пора начать заниматься спортом и пить воду по утрам, как это делаю я», — ответил Тарасов подписчику в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, ранее спортивный журналист Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» уличил певицу Ольгу Бузову, бывшую жену Дмитрия Тарасова, в употреблении коньяка по утрам. В ходе словесной перепалки Губерниев довёл девушку до слёз, в том числе сказанным вскользь обвинением в алкоголизме. После эфира журналист принёс Ольге Бузовой извинения.