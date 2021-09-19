«Торпедо» обыграло «Оренбург» и оторвалось от второго места ФНЛ
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В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» переиграло «Оренбург». Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве и завершилась со счётом 2:1.
На 10-й минуте первый гол забил полузащитник москвичей Мухаммад Султонов. На 81-й минуте Султонов оформил дубль. Спустя пять минут хавбек оренбургской команды Юрий Ковалёв отыграл один мяч. На 88-й минуте торпедовцы остались в меньшинстве после удаления защитника Олега Кожемякина.
«Торпедо» в 12 матчах набрало 28 очков и по-прежнему занимает первое место. «Оренбург» (25) находится на втором месте.
ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
19 сентября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Султонов – 10' 2:0 Султонов – 81' 2:1 Ковалёв – 85'
Удаления: Кожемякин – 88' / нет
Результаты других матчей 12-го тура Футбольной национальной лиги:
«Текстильщик» — «Волгарь» — 1:2
КАМАЗ — «Нефтехимик» — 0:1
«Краснодар-2» — «Акрон» — 2:0
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