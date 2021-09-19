«Торпедо» обыграло «Оренбург» и оторвалось от второго места ФНЛ

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» переиграло «Оренбург». Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве и завершилась со счётом 2:1.

На 10-й минуте первый гол забил полузащитник москвичей Мухаммад Султонов. На 81-й минуте Султонов оформил дубль. Спустя пять минут хавбек оренбургской команды Юрий Ковалёв отыграл один мяч. На 88-й минуте торпедовцы остались в меньшинстве после удаления защитника Олега Кожемякина.

«Торпедо» в 12 матчах набрало 28 очков и по-прежнему занимает первое место. «Оренбург» (25) находится на втором месте.

Результаты других матчей 12-го тура Футбольной национальной лиги:

«Текстильщик» — «Волгарь» — 1:2

КАМАЗ — «Нефтехимик» — 0:1

«Краснодар-2» — «Акрон» — 2:0