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«Торпедо» обыграло «Оренбург» и оторвалось от второго места ФНЛ

«Торпедо» обыграло «Оренбург» и оторвалось от второго места ФНЛ
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В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» переиграло «Оренбург». Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве и завершилась со счётом 2:1.

На 10-й минуте первый гол забил полузащитник москвичей Мухаммад Султонов. На 81-й минуте Султонов оформил дубль. Спустя пять минут хавбек оренбургской команды Юрий Ковалёв отыграл один мяч. На 88-й минуте торпедовцы остались в меньшинстве после удаления защитника Олега Кожемякина.

«Торпедо» в 12 матчах набрало 28 очков и по-прежнему занимает первое место. «Оренбург» (25) находится на втором месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
19 сентября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Султонов – 10'   2:0 Султонов – 81'   2:1 Ковалёв – 85'
Удаления: Кожемякин – 88' / нет

Результаты других матчей 12-го тура Футбольной национальной лиги:

«Текстильщик» — «Волгарь» — 1:2

КАМАЗ — «Нефтехимик» — 0:1

«Краснодар-2» — «Акрон» — 2:0

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