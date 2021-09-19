«Лацио» спасся от поражения в домашнем матче с «Кальяри»

В матче 4-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» сыграл вничью с «Кальяри». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:2.
На 45-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, ему ассистировал хавбек Сергей Милинкович-Савич. В начале второго тайма форвард сардинцев Жоао Педро сравнял счёт, голевую передачу отдал полузащитник Рэзван Марин. На 62-й минуте нападающий «Кальяри» Бальде Кейта откликнулся на пас Педро и вывел гостей вперёд. На 83-й минуте полузащитник «Лацио» Данило Катальди восстановил равновесие. В добавленное время защитник «Кальяри» Габриэле Цаппа получил вторую жёлтую карточку.
«Кальяри» набрал 2 очка и поднялся на 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (7) занимает седьмое место.
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