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«Рома» с Шомуродовым проиграла «Вероне»

«Рома» с Шомуродовым проиграла «Вероне»
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В матче 4-го тура итальянской Серии А «Верона» переиграла «Рому». Встреча проходила на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась со счётом 3:2.

«Рома» забила первой — на 36-й минуте отличился Лоренцо Пеллегрини, ему ассистировал Рик Карсдорп. В начале второго тайма Антонин Барак сравнял счёт. Джанлука Капрари с передачи Ивана Илича вывел «Верону» вперёд. На 58-й минуте Илич отправил мяч в собственные ворота, позволив «Роме» отыграться. Победный гол забил нападающий «Вероны» Марко Фараони на 63-й минуте, ему ассистировал Джованни Симеоне.

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов провёл на поле 65 минут.

«Верона» в четырёх матчах набрала 3 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. «Рома» (9) — четвёртая.

Италия - Серия А. 4-й тур
19 сентября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
3 : 2
Рома
Рим
0:1 Пеллегрини – 36'   1:1 Барак – 49'   2:1 Капрари – 54'   2:2 Илич – 58' (автогол)   3:2 Фараони – 63'
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