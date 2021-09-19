«Рома» с Шомуродовым проиграла «Вероне»

В матче 4-го тура итальянской Серии А «Верона» переиграла «Рому». Встреча проходила на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась со счётом 3:2.

«Рома» забила первой — на 36-й минуте отличился Лоренцо Пеллегрини, ему ассистировал Рик Карсдорп. В начале второго тайма Антонин Барак сравнял счёт. Джанлука Капрари с передачи Ивана Илича вывел «Верону» вперёд. На 58-й минуте Илич отправил мяч в собственные ворота, позволив «Роме» отыграться. Победный гол забил нападающий «Вероны» Марко Фараони на 63-й минуте, ему ассистировал Джованни Симеоне.

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов провёл на поле 65 минут.

«Верона» в четырёх матчах набрала 3 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. «Рома» (9) — четвёртая.