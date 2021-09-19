Мората на третьей минуте открыл счёт в матче «Ювентус» — «Милан»

Сейчас проходит встреча 4-го тура итальянской Серии А. «Ювентус» на своём поле принимает «Милан». Счёт в матче на 3-й минуте открыл нападающий хозяев Альваро Мората, который воспользовался передачей Пауло Дибалы и реализовал выход один на один.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Милан».

Обслуживают встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Ему помогают ассистенты Чиро Карбоне и Мауро Вивенци. Резервный рефери — Антонио Рапуано.



«Ювентус» набрал 1 очко в 3 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Милан» (9) располагается на третьем месте. Лидером соревнований является «Интер», который провёл на одну игру больше и имеет в своём активе 10 набранных очков.