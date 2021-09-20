Карпин не согласился с Путиным, который высказался против отмены лимита на легионеров

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о недавнем интервью президента страны Владимира Путина. Глава государства выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

«Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет. Глобально моё мнение — лимит мешает. Правильное оно или нет, это другой вопрос. Но это моё мнение, оно у меня есть.

Отменят ли лимит? Зависит не от меня. Как сделать так, чтобы наш футбол при лимите стал более конкурентоспособным, я тоже углублялся в этот вопрос. Но навскидку, в Европе европейские футболисты не считаются иностранцами. Как вариант, раз мы находимся в Европе как футбольная страна, то пусть и у нас европейцы не будут считаться иностранцами», — сказал Карпин на YouTube-канале «Вышли!».