«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч 8-го тура РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Кварацхелия, Дрейер, Деспотович.
Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Бакаев, Мусаев, Костюков, Суриков, Игнатьев, Онугха.
«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулёв, Ерохин, Мостовой, Кравцов, Кузнецов.
Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Зенит».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистентами будут Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный арбитр — Роман Сафьян из Москвы.
«Зенит» набрал 17 очков в семи турах РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу. В свою очередь «Рубин» набрал 14 очков. В настоящее время команда из Казани находится на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
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