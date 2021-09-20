«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч 8-го тура РПЛ.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Кварацхелия, Дрейер, Деспотович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Бакаев, Мусаев, Костюков, Суриков, Игнатьев, Онугха.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулёв, Ерохин, Мостовой, Кравцов, Кузнецов.

Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Зенит».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистентами будут Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный арбитр — Роман Сафьян из Москвы.



«Зенит» набрал 17 очков в семи турах РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу. В свою очередь «Рубин» набрал 14 очков. В настоящее время команда из Казани находится на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

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