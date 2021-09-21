Пауло Дибала эмоционально обратился к болельщикам «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал пост после ничьей с «Миланом» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата Италии.

«В трудные моменты ничего не остается, как оставаться вместе и объединиться. Мы делали это в прошлом и можем сделать это снова! Всегда до конца», — написал Дибала в своём «Инстаграме».

«Ювентус» набрал 2 очка в 4 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Милан» (10) располагается на второй строчке, уступая лидирующему «Интеру» по разнице забитых и пропущенных мячей.

В следующем туре «Ювентусе» предстоит провести матч со «Специей». Встреча пройдёт 22 сентября. В нынешнем сезоне Серии A Дибала принял участие в трех матчах, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.