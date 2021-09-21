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Фердинанд призвал Сульшера созвониться после разногласий по поведению Роналду

Фердинанд призвал Сульшера созвониться после разногласий по поведению Роналду
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд призвал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшера созвониться после того, как у них возникли разногласия из-за поведения Криштиану Роналду.

«Он ответил мне, не могу поверить. Когда я увижу Сульшера, я крепко его обниму. Я собираюсь пожать ему руку и сказать: «Это всё любовь, я люблю тебя, чувак!» Я его самый большой поклонник. У меня нет претензий, у меня нет претензий ни к кому в «Манчестер Юнайтед». Некоторые вещи говорят сгоряча, и тут и там вы ошибаетесь. Это телефонный разговор, мужик, просто позвони мне», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Напомним, португалец стоял рядом с Сульшером во время матча группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2) и выкрикивал игровые подсказки партнёрам. Фердинанд заявил, что на месте тренера он попросил бы Роналду сесть на скамейку.

Сульшер, в свою очередь, ответил Фердинанду следующим образом:

«Рио иногда дает комментарии о вещах, про которые не так и много знает. Мартинс Перейра грубо сыграл против Неманьи Матича и должен был получить жёлтую. И Бруну, и Криштиану были очень вовлечены в игру и вскочили, оказавшись рядом со мной. Они пробыли там недолго и что-то кричали судье. Но судья продолжил существовавшую тенденцию – против нас было принято несколько плохих решений. Потом Криштиану и Бруну сели».

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