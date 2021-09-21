Экс-игрок «ПСЖ»: может, заменив Месси, Почеттино хотел пометить свою территорию?

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен раскритиковал действующего главного тренера парижан Маурисио Почеттино за замену Лионеля Месси в матче 6-го тура чемпионата Франции с «Лионом».

«Произошло полное непонимание. Мы видели это, Лионель Месси хотел остаться на поле. Почеттино принял решение умом и эмоциями. Я считаю это совершенно неуместным для Почеттино, ведь он никогда не вёл себя так с другими звёздами команды. С тех пор как он возглавил «ПСЖ», будь то Неймар или Мбаппе, он всегда оставлял их на поле, даже когда они плохо играли. Он всегда их защищал. По статусу и ауре Месси намного превосходит Неймара и Мбаппе. Мы говорим о Лионеле Месси, лучшем футболисте планеты, возможно, всех поколений вместе взятых.

Когда Месси в вашей команде, вы должны управлять им как лучшим игроком в мире. Со всем, что он представляет из себя. У него особый статус. Необходимо избегать недопонимания с лучшим игроком команды, особенно в начале его пути в Париже. Это серьёзная ошибка для Почеттино, он должен был оставить Месси на поле.

Я не знаю, что он хотел этим показать. Может быть, хотел пометить свою территорию? Надеюсь, это не так, потому что это было бы безумие. Вы собираетесь положить своего лучшего игрока на спину. Это оставляет следы на психологии футболиста и портит имидж тренера. Почеттино откровенно провалился в этом», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Напомним, Лионель Месси после замены отказался пожать руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино.

В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» переиграл «Лион». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1.