Месси после замены отказался пожать руку Почеттино

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси на 76-й минуте матча с «Лионом» (1:1, идёт второй тайм) был заменён на Ашрафа Хакими. Аргентинец отказался пожать руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино.
Встреча 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Лион».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Помогают ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Жереми Стина.
«ПСЖ» набрал 15 очков в пяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Лион» с восемью набранными очками располагается на девятом месте. Действующим победителем чемпионата является «Лилль». Последняя встреча между командами завершилась победой парижан со счётом 4:2.
- 19 сентября 2021
-
23:39
-
23:37
-
23:36
-
23:30
-
23:22
-
23:20
-
23:08
-
23:02
-
22:53
-
22:33
-
22:29
-
22:03
-
21:59
-
21:54
-
21:42
-
21:39
-
21:33
-
21:11
-
21:05
-
21:02
-
20:57
-
20:56
-
20:54
-
20:45
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:19
-
20:13
-
20:08
-
20:03
-
20:02
-
19:52
-
19:48
-
19:45