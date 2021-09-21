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Пирло может сменить Кумана на посту главного тренера «Барселоны»

Пирло может сменить Кумана на посту главного тренера «Барселоны»
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Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Барселону», сообщает журналист Жерар Ромеро на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, руководство каталонского клуба планирует расстаться с нынешним наставником команды Рональдом Куманом. В списке кандидатов на должность нового главного тренера «Барселоны», помимо Пирло, значатся экс-наставник «Интера» Антонио Конте и бывший футболист каталонцев Хави, ныне возглавляющий катарский «Аль-Садд». Отмечается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта отдаёт предпочтение кандидатуре Пирло.

Напомним, Пирло покинул пост главного тренера в мае текущего года, так как в минувшем сезоне туринский клуб впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. При этом команда выиграла Кубок Италии и не без труда квалифицировалась в Лигу чемпионов УЕФА.

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