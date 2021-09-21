Куман отказался говорить о своём будущем в «Барселоне» после ничьей с «Гранадой»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отказаться говорить о своём будущем в клубе после ничьей в матче пятого тура чемпионата Испании с «Гранадой» (1:1).
«Мы должны поблагодарить болельщиков, потому что они поддерживали нас до последней минуты. Мы сыграли вничью, но это была сложная игра. Я не буду говорить о своём будущем. Если бы нам повезло немного больше, мы могли бы выиграть этот матч. Мы сделали всё, чтобы победить. Сегодняшняя «Барселона» — это не та «Барселона» восьмилетней давности», — приводит слова Кумана Sport.es.
На данный момент «Гранада» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Барселона», в свою очередь, находится на седьмом месте, набрав 8 очков.
В шестом туре «Гранада» примет дома «Реал Сосьедад», а «Барселона» сыграет на выезде с «Кадисом». Обе встречи состоятся 23 сентября.
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