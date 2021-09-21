Алан Ширер назвал главного фаворита на победу в английской Премьер-лиге

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер заявил, что считает «Челси» главным претендентом на победу в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. В турнирной таблице команда Томаса Тухеля занимает первое место после пяти туров.

«Гонка за титул в Премьер-лиге только стартовала, но «Челси» уже сейчас выглядит так, что его сложно будет остановить. Команда Томаса Тухеля смотрится впечатляюще. Даже когда они не играют хорошо или что-то идёт не так, — вроде удаления Джеймса на «Энфилде» — команда всё равно мало что позволяет сопернику. Блестящей победой над «Тоттенхэмом» «Челси» ещё раз подтвердил, что у них сильный состав и прекрасный тренер.

Следующий матч у них — с «Манчестер Сити» в субботу, но это их не пугает. «Челси» с Тухелем три раза победил «Сити» в прошлом сезоне, включая финал Лиги чемпионов. Он вновь будет готов к Пепу Гвардиоле, я уверен», — цитирует Ширера BBC.

Видеообзор матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»

Главные события АПЛ — в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.