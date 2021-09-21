Алан Ширер назвал главного фаворита на победу в английской Премьер-лиге

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер заявил, что считает «Челси» главным претендентом на победу в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. В турнирной таблице команда Томаса Тухеля занимает первое место после пяти туров.
«Гонка за титул в Премьер-лиге только стартовала, но «Челси» уже сейчас выглядит так, что его сложно будет остановить. Команда Томаса Тухеля смотрится впечатляюще. Даже когда они не играют хорошо или что-то идёт не так, — вроде удаления Джеймса на «Энфилде» — команда всё равно мало что позволяет сопернику. Блестящей победой над «Тоттенхэмом» «Челси» ещё раз подтвердил, что у них сильный состав и прекрасный тренер.
Следующий матч у них — с «Манчестер Сити» в субботу, но это их не пугает. «Челси» с Тухелем три раза победил «Сити» в прошлом сезоне, включая финал Лиги чемпионов. Он вновь будет готов к Пепу Гвардиоле, я уверен», — цитирует Ширера BBC.
Видеообзор матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»
Главные события АПЛ — в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
- 21 сентября 2021
-
13:44
-
13:37
-
13:28
-
13:13
-
13:08
-
12:49
-
12:35
-
12:31
-
12:27
-
12:18
-
12:16
-
12:12
-
12:10
-
12:04
-
11:54
-
11:45
-
11:39
-
11:21
-
11:20
-
11:08
-
11:01
-
10:47
-
10:43
-
10:29
-
10:20
-
10:18
-
10:06
-
09:58
-
09:38
-
09:38
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:28