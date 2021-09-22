Впервые за 19 месяцев в заявку на матч «Манчестер Юнайтед» попал Фил Джонс

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер включил в заявку на матч 1/16 финала Кубка английской лиги с «Вест Хэм Юнайтед» защитника Фила Джонса, сообщает официальный сайт клуба. Для защитника это стало первым появлением в заявке команды за 19 месяцев.



Напомним, причиной долгого отсутствия игрока в составе «красных дьяволов» стала тяжёлая травма колена. Последний раз игрок появлялся на поле 26 сентября 2020 года в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Транмир Роверс» (6:0). Джонс записал на свой счёт гол в этом матче.



«Я очень рад за Фила. Он провёл два матча по 90 минут за команду до 23 лет и сыграл несколько минут за закрытыми дверями. Сейчас он не испытывает болезненных ощущений в колене. Он очень много работал над этим.



Я сам прошёл через подобное и представляю, что он испытывал. Когда-то я думал: «Смогу ли я когда-нибудь снова играть в футбол или смогу хотя бы снова ходить и играть с детьми в саду?»



Всё это время он был таким старательным и профессиональным, не позволял себе лишнего, не сидел в социальных сетях. Я человек старой закалки, мне нравятся такие игроки. Он просто сосредоточился на чём-то одном, справился с трудностями и вернулся. Он будет в составе. Это хороший день для него и для нас, и это то, что он заслужил», — сказал Сульшер.

Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» состоится сегодня, 22 сентября. Начало — в 21:45 мск.