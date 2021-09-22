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ЦСКА отправился в Ижевск на матч Кубка России без Акинфеева, Фернандеса и Дзагоева

ЦСКА отправился в Ижевск на матч Кубка России без Акинфеева, Фернандеса и Дзагоева
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22 сентября ЦСКА вылетел в Ижевск, где проведёт матч группового этапа Кубка России с местным «Зенитом», сообщает пресс-служба клуба. Тренерский штаб принял решение не брать на выезд вратаря Игоря Акинфеева, защитника Марио Фернандеса и полузащитника Алана Дзагоева.

На выезд отправились 19 футболистов армейцев:

Вратари: Владислав Тороп, Данила Боков.

Защитники: Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Егор Носков.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Бактиёр Зайнутдинов, Эмиль Бохинен, Константин Кучаев, Максим Мухин, Эдуард Багринцев, Дмитрий Каптилович, Руслан Дауров.

Нападающие: Антон Заболотный, Фёдор Чалов, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.

Московский ЦСКА в 8 матчах набрал 13 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. 23 сентября команда проведёт матч группового этапа Кубка России с местным «Зенитом» из Ижевска. Начало – в 14:15 мск.

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