Определены составы групп детского футбольного фестиваля «Чемпионата»

На следующей неделе, с 27 сентября по 1 октября 2021 года в Москве пройдёт третий детский футбольный фестиваль «Чемпионата» для игроков 2010 и 2011 годов рождения.
В этом году в фестивале примут участие 32 команды: финалисты отборочных турниров в Воронежской и Нижегородской областях, коллективы ведущих московских футбольных академий и команды, получившие специальные приглашения от Оргкомитета.
Турнир игроков 2010 г.р.:
Группа А
«Чертаново» Москва
«Олимп» Долгопрудный
«Металлург» Липецк
«К-8» Новороссийск
Группа В
«Динамо» Махачкала
«СШ №8 — Zemlyakoff чёрные» Пенза
«Трудовые Резервы» Москва
РПЦФ-2 Нижний Новгород
Группа С
«Звезда» Пермь
«Спартак» Москва
«СШ №8 — Zemlyakoff серые» Пенза
«Кожаный мяч» Ставрополь
Группа D
РПЦФ-1 Нижний Новгород
«Арсенал» Тула
«Атлетик» Абакан
«Future» Москва
Турнир игроков 2011 г.р.:
Группа А
«Чертаново» Москва
СШ 10 Уфа
ФК «Иркутск»
«Спартак» Каневская
Группа В
«Динамо» Москва
«Бунедкор» Ташкент
«Екатеринодар» Краснодар
«Олимпик» Минусинск
Группа С
РПЦФ Нижний Новгород
«Мордовия» Саранск
ДФК Звезда 2013 Пермь
«Future» Москва
Группа D
«Динамо» Махачкала
«К-8» Новороссийск
«Ротор» Москва
«Атлетик» Абакан
Соревнования пройдут при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» на столичном стадионе «Металлург». Победители и призёры турниров будут награждены кубками и медалями, а лучшие игроки — ценными призами. Планируются прямые трансляции матчей в интернете.
- 22 сентября 2021
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