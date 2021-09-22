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Определены составы групп детского футбольного фестиваля «Чемпионата»

Определены составы групп детского футбольного фестиваля «Чемпионата»
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На следующей неделе, с 27 сентября по 1 октября 2021 года в Москве пройдёт третий детский футбольный фестиваль «Чемпионата» для игроков 2010 и 2011 годов рождения.

В этом году в фестивале примут участие 32 команды: финалисты отборочных турниров в Воронежской и Нижегородской областях, коллективы ведущих московских футбольных академий и команды, получившие специальные приглашения от Оргкомитета.

Турнир игроков 2010 г.р.:

Группа А

«Чертаново» Москва
«Олимп» Долгопрудный
«Металлург» Липецк
«К-8» Новороссийск

Группа В

«Динамо» Махачкала
«СШ №8 — Zemlyakoff чёрные» Пенза
«Трудовые Резервы» Москва
РПЦФ-2 Нижний Новгород

Группа С

«Звезда» Пермь
«Спартак» Москва
«СШ №8 — Zemlyakoff серые» Пенза
«Кожаный мяч» Ставрополь

Группа D

РПЦФ-1 Нижний Новгород
«Арсенал» Тула
«Атлетик» Абакан
«Future» Москва

Турнир игроков 2011 г.р.:

Группа А

«Чертаново» Москва
СШ 10 Уфа
ФК «Иркутск»
«Спартак» Каневская

Группа В

«Динамо» Москва
«Бунедкор» Ташкент
«Екатеринодар» Краснодар
«Олимпик» Минусинск

Группа С

РПЦФ Нижний Новгород
«Мордовия» Саранск
ДФК Звезда 2013 Пермь
«Future» Москва

Группа D

«Динамо» Махачкала
«К-8» Новороссийск
«Ротор» Москва
«Атлетик» Абакан

Соревнования пройдут при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» на столичном стадионе «Металлург». Победители и призёры турниров будут награждены кубками и медалями, а лучшие игроки — ценными призами. Планируются прямые трансляции матчей в интернете.

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