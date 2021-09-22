Определены составы групп детского футбольного фестиваля «Чемпионата»

На следующей неделе, с 27 сентября по 1 октября 2021 года в Москве пройдёт третий детский футбольный фестиваль «Чемпионата» для игроков 2010 и 2011 годов рождения.

В этом году в фестивале примут участие 32 команды: финалисты отборочных турниров в Воронежской и Нижегородской областях, коллективы ведущих московских футбольных академий и команды, получившие специальные приглашения от Оргкомитета.



Турнир игроков 2010 г.р.:

Группа А

«Чертаново» Москва

«Олимп» Долгопрудный

«Металлург» Липецк

«К-8» Новороссийск



Группа В

«Динамо» Махачкала

«СШ №8 — Zemlyakoff чёрные» Пенза

«Трудовые Резервы» Москва

РПЦФ-2 Нижний Новгород



Группа С

«Звезда» Пермь

«Спартак» Москва

«СШ №8 — Zemlyakoff серые» Пенза

«Кожаный мяч» Ставрополь



Группа D

РПЦФ-1 Нижний Новгород

«Арсенал» Тула

«Атлетик» Абакан

«Future» Москва



Турнир игроков 2011 г.р.:

Группа А

«Чертаново» Москва

СШ 10 Уфа

ФК «Иркутск»

«Спартак» Каневская



Группа В

«Динамо» Москва

«Бунедкор» Ташкент

«Екатеринодар» Краснодар

«Олимпик» Минусинск



Группа С

РПЦФ Нижний Новгород

«Мордовия» Саранск

ДФК Звезда 2013 Пермь

«Future» Москва



Группа D

«Динамо» Махачкала

«К-8» Новороссийск

«Ротор» Москва

«Атлетик» Абакан



Соревнования пройдут при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» на столичном стадионе «Металлург». Победители и призёры турниров будут награждены кубками и медалями, а лучшие игроки — ценными призами. Планируются прямые трансляции матчей в интернете.