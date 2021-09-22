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«Ювентус» одержал волевую победу над «Специей» со счётом 3:2

«Ювентус» одержал волевую победу над «Специей» со счётом 3:2
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Сегодня, 22 сентября, в рамках матча Серии А туринский «Ювентус» встречался со «Специей» из одноимённого города. Игра проходила на стадионе «Альберто Пикко» в Специи. Главным арбитром матча был Джанлука Аурельяно. Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 28-й минуте игрок «Ювентуса» Мойзе Кин после паса Адриена Рабьо забил свой первый мяч после возвращения в Италию. Уже через 5 минут после отскока от штанги форвард «Специи» Гьяси подобрал мяч, а затем сильным дальним ударом отправил его под самую перекладину. Когда форвард увидел, что мяч влетел в сетку ворот, он изобразил фирменное празднование Криштиану Роналду. Он подпрыгнул, в воздухе повернулся на 360 градусов, а приземлившись, развёл руки в стороны.

На 49-й минуте хозяева поля вышли вперёд. На этот раз отличился Жанис Антист. После гола Антиста Фредерико Кьеза и Маттейс де Лигт забили по мячу и спасли туринцев от поражения.

Италия - Серия А. 5-й тур
22 сентября 2021, среда. 19:30 МСК
Специя
Специя
Окончен
2 : 3
Ювентус
Турин
0:1 Кин – 28'   1:1 Гьяси – 33'   2:1 Антист – 49'   2:2 Кьеза – 66'   2:3 де Лигт – 72'

В параллельном матче встречались «Салернитана» и «Верона». Команды не выявили победителя, сыграв со счётом 2:2.

В составе «Вероны» дубль оформил Никола Калинич, а за «Салернитану» отличились Седрик Гондо и Мамаду Кулибали.

Италия - Серия А. 5-й тур
22 сентября 2021, среда. 19:30 МСК
Салернитана
Салерно
Окончен
2 : 2
Верона
Верона
0:1 Калинич – 7'   0:2 Калинич – 29'   1:2 Гондо – 45+2'   2:2 Кулибали – 76'
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