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Вратарь «Уфы» — о серии пенальти: они стали бояться подходить к точке, когда второй отбил

Вратарь «Уфы» — о серии пенальти: они стали бояться подходить к точке, когда второй отбил
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Голкипер «Уфы» Алексей Кузнецов, отбивший все удары в серии пенальти в матче Кубка России с «Легионом», прокомментировал победу своей команды.

«Просто был настроен на серию. Мы с тренером обсуждали, кто из соперников куда бьёт. Перед серией посоветовались — и всё. Во время первых двух ударов прыгнул в один угол. Когда шёл третий игрок бить, подумал, что трижды в один угол точно не ударят. И прыгнул в другой — на чуйке. Гадал. Только когда их вратарь подошёл к мячу, стоял до конца. А так — всё наугад. Может, они начали бояться подходить к «точке», уже когда я второй отбил. Психологический момент — ворота кажутся уже, вратарь больше. Если честно, не ставил себе цель отбить все удары. Но получилось, значит, хорошо. Не надо было доводить до пенальти на самом деле. Мы сыграли не очень хорошо. Но главное, что получилось выиграть», — цитирует Кузнецова Sport24.

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