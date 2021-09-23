«Жизненная ситуация, нужно определённое терпение». Сёмин — о кризисе в «Ростове»

74-летний главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин высказался о поражении от «Чайки» (0:1) в матче групповой стадии Кубка России, а также выразил мнение о возможных причинах неудач жёлто-синих в последних матчах.

«Мы много говорили, что это будет сложный матч, потому что соперник очень сильно мотивирован. В первом тайме они играли лучше нас. Почему так произошло? Я думаю, именно недооценка, в этом нам нужно разбираться. Первый тайм был плохо сыгран, во втором имели преимущество, но из этого ещё нужно и выжимать голы, а мы этого не смогли сделать.

Думаю, что психологическое состояние команды не лучшее, особенно на протяжении последних дней. Причины? В первую очередь результаты. Также на определённых позициях не хватает игроков. Надеемся, что в ближайшее время в строй вернутся Хасимото и Калинин.

Есть ли видение того, как выйти из кризиса? Конечно, в игре мы периодически меняем схему по мере восстановления травмированных игроков. Находим какие-то варианты для того, чтобы молодые игроки себя проявили. Но у них пока нет стабильности. Например, Лангович до этого хорошо играл, а сегодня у него не хватало сил. Это жизненная ситуация, нужно определённое терпение. Можно сказать, что всё очень плохо. Болельщики вправе говорить, но мы должны находить варианты для того, чтобы выйти из этой ситуации.

Ситуация очень непростая, но оптимизм должен быть у всех. Сегодняшнее положение очень тяжёлое. Но мы будем находить мотивацию для выхода из него», — цитирует Сёмина пресс-служба «Ростова».

Отметим, что под руководством Сёмина в чемпионате России «Ростов» одержал лишь одну победу – над «Нижним Новгородом» (2:1), встречи с «Химками» (1:1), «Уралом» (1:1) и «Краснодаром» были завершены вничью, а в матчах с ЦСКА (1:3) и «Крыльями Советов» (2:4) жёлто-синие потерпели поражения.