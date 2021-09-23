Юлиан Нагельсман впечатлён стартом «Баварии» в сезоне-2021/2022

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился мнением о старте команды в розыгрыше Бундеслиги сезона-2021/2022.
«Я впечатлён нашим стартом, желанием и характером команды. Тем не менее у нас ещё есть огромный нереализованный потенциал, думаю, мы станем ещё лучше. Я жду этого», — цитирует Нагельсмана пресс-служба «Баварии».
Напомним, 18 сентября в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоялся матч 8-го тура немецкой Бундеслиги. «Бавария» принимала «Бохум». Встреча завершилась убедительной победой мюнхенцев — 7:0. «Бавария» набрала 13 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Бохум», набрав три очка, занимает 17-е место.
Также нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу», которую он завоевал по итогам сезона-2020/2021, став лучшим бомбардиром в европейских национальных чемпионатах.
- 23 сентября 2021
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