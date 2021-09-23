Гол Иммобиле спас «Лацио» от поражения в матче с «Торино»

В Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» завершился матч 5-го тура Серии А. «Торино» принимал «Лацио».

Встреча завершилась со счётом 1:1. Команды обменялись результативными атаками в концовке матча. На 76-й минуте счёт открыл форвард хозяев Марко Пьяца, который вышел на поле на замену за две минуты до этого. Но удержать победу туринцы не сумели. Уже в компенсированное время Чиро Иммобиле с пенальти сравнял счёт и принёс своей команде ничью.

«Лацио» набрал восемь очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Серии А. «Торино» с семью очками занимает 10-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Лацио» сыграет с «Ромой», а «Торино» встретится с «Венецией».

Турнирная таблица итальянской Серии А.