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Гол Иммобиле спас «Лацио» от поражения в матче с «Торино»

Гол Иммобиле спас «Лацио» от поражения в матче с «Торино»
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В Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» завершился матч 5-го тура Серии А. «Торино» принимал «Лацио».

Встреча завершилась со счётом 1:1. Команды обменялись результативными атаками в концовке матча. На 76-й минуте счёт открыл форвард хозяев Марко Пьяца, который вышел на поле на замену за две минуты до этого. Но удержать победу туринцы не сумели. Уже в компенсированное время Чиро Иммобиле с пенальти сравнял счёт и принёс своей команде ничью.

«Лацио» набрал восемь очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Серии А. «Торино» с семью очками занимает 10-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Лацио» сыграет с «Ромой», а «Торино» встретится с «Венецией».

Турнирная таблица итальянской Серии А.

Италия - Серия А. 5-й тур
23 сентября 2021, четверг. 19:30 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 1
Лацио
Рим
1:0 Пьяца – 76'   1:1 Иммобиле – 90+1' (пен)
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