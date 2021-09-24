Английский форвард дисквалифицирован за твиты 9-летней давности

Нападающий английского клуба «Питерборо Юнайтед» Джонсон Кларк-Харрис дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на € 6200 за твиты девятилетней давности, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии. Кроме того, игрок будет вынужден пройти образовательный курс.
Ассоциация изучила сообщения, оставленные форвардом в «Твиттере» в 2012 и 2013 годах, и сочла некоторые из них «гомофобными, оскорбительными и дурно влияющими на репутацию».
В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа 27-летний Кларк-Харрис принял участие в восьми матчах, забил два гола и сделал две результативные передачи. В турнирной таблице «Питерборо Юнайтед» занимает 21-е место.
Главные события АПЛ — в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
Видео лучших голов 5-го тура английской Премьер-лиги
- 24 сентября 2021
-
10:12
-
09:47
-
09:42
-
09:40
-
09:39
-
09:23
-
08:54
-
08:37
-
08:29
-
08:03
-
07:46
-
07:23
-
07:03
-
06:26
-
06:11
-
05:57
-
05:42
-
05:06
-
04:46
-
04:22
-
04:04
-
03:40
-
03:19
-
03:01
-
02:53
-
02:22
-
01:47
-
01:34
-
01:12
-
00:55
-
00:28
-
00:27
-
00:05
- 23 сентября 2021
-
23:55
-
23:43