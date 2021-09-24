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Английский форвард дисквалифицирован за твиты 9-летней давности

Английский форвард дисквалифицирован за твиты 9-летней давности
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Нападающий английского клуба «Питерборо Юнайтед» Джонсон Кларк-Харрис дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на € 6200 за твиты девятилетней давности, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии. Кроме того, игрок будет вынужден пройти образовательный курс.

Ассоциация изучила сообщения, оставленные форвардом в «Твиттере» в 2012 и 2013 годах, и сочла некоторые из них «гомофобными, оскорбительными и дурно влияющими на репутацию».

В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа 27-летний Кларк-Харрис принял участие в восьми матчах, забил два гола и сделал две результативные передачи. В турнирной таблице «Питерборо Юнайтед» занимает 21-е место.

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