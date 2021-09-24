Усман Дембеле может перейти в «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает Daily Mail.
На 24-летнего француза претендует «Манчестер Юнайтед». Контракт игрока с каталонцами заканчивается летом 2022 года. На данный момент руководство клуба ведёт переговоры о продлении соглашения с форвардом.
Напомним, в июне стало известно, что Усман Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы. У Дембеле была диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. В минувшем сезоне французский футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. На Евро-2020 Дембеле сыграл в двух матчах группового этапа и не отметился результативными действиями.
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