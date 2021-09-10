«Барселона» намерена продлить контракт с Дембеле

Испанская «Барселона» намерена сохранить в составе нападающего Усмана Дембеле. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».



По информации инсайдера, испанский клуб находится на стадии продвинутых переговоров с французским игроком. Новое соглашение будет действовать до 2025 года.

Напомним, в июне стало известно, что Усман Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы. Форвард покинул расположение сборной Франции, выступающей на чемпионате Европы, из-за проблем с ногой. У Дембеле была диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.



В минувшем сезоне французский футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. На Евро-2020 Дембеле сыграл в двух матчах группового этапа и не отметился результативными действиями.