Сульшер: не удивлюсь, если Роналду останется в профессиональном футболе до 40 лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выразил мнение о физическом состоянии 36-летнего звёздного форварда манкунианцев Криштиану Роналду и дал прогноз по поводу длительности его игровой карьеры.

«Как долго сможет продержаться на профессиональном уровне Криштиану Роналду? Я бы не удивился, если он продолжит выступления и в 40 лет, совсем нет, всё из-за того, что я вижу, как он следит за собой.

Криштиану вложил все силы и энергию, чтобы стать тем игроком, которым он был и является по сей день, поэтому он заслуживает каждой маленькой похвалы, которую он получает за своё физическое состояние. Конечно, ключ к этому успеху частично заложен в его генах, в его ДНК.

Ещё более впечатляющим является то, что при всех тех успехах, которых добился Криштиану, он всё ещё голоден. Его менталитет победителя всё тот же, и это внутреннее желание, с которым он будет продолжать играть, пока его голова не скажет: «Нет, теперь я отдал всё».

Надеюсь, это продлится ещё несколько лет. Легендарный спринтер Линфорд Кристи был уже в довольно зрелом возрасте (32 года. — Прим. ред.), когда выиграл свое золото Олимпийских игр, так что это никогда не является проблемой.

Криштиану по-прежнему один из самых быстрых игроков в лиге, и я всё ещё доволен его физическим состоянием. Но, конечно, он вернулся в Премьер-лигу, и здесь, возможно, больше интенсивности, чем в итальянской и испанской лигах, поэтому нам дозировать его нагрузку. Но, конечно, он здесь, чтобы забивать и создавать моменты», — цитирует Сульшера Sky Sports.

Отметим, после возвращения в «МЮ» португалец забивает в каждом матче. В игре 4-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (4:1) он оформил дубль, затем в матче 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 поразил ворота «Янг Бойз» (1:2). В 5-м туре АПЛ португалец отметился голом в игре с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1). В турнирной таблице АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера занимает третье место.